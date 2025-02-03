В Челнах на одного безработного приходится 14 вакансий

В Набережных Челнах сохраняется дефицит трудовых ресурсов, уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки в 0,15%. В целом по Татарстану уровень составляет 0,16%, в других городах этот показатель варьируется на схожем уровне: в Нижнекамске – 0,25%, в Казани – 0,18%, в Альметьевске – 0,15%, в Елабуге – 0,12%. Об этом на аппаратном совещании доложила начальник департамента Центра занятости населения РТ по городу Набережные Челны и Тукаевскому району Татьяна Быданова.

По данным на 1 января этого года, количество вакансий в базе данных центра занятости составило 5,8 тыс. На одного безработного приходится почти 14 свободных рабочих мест.

«Рынок труда можно охарактеризовать как рынок соискателя, именно у него сегодня больше возможностей ставить свои условия», – заявила Быданова.

Наибольший спрос сохраняется в промышленности, оборонно-промышленном комплексе, здравоохранении и на транспорте.

Ранее мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что ветераны СВО должны возвращаться на свои рабочие места с повышением зарплаты.