В Челнах на антикризисный оперштаб соберутся представители пищевой промышленности

8 апреля в Набережных Челнах состоится заседание оперштаба, в котором примут участие представители пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев.

«С рядом руководителей я уже переговорил по телефону, — сообщил глава города. — Давайте соберемся в Торгово-промышленной палате, будем ситуацией владеть, вмешиваться, помогать. Набережные Челны — это не только город машиностроителей. Благодаря политике советских времен это крупный производитель продукции пищевой и перерабатывающей промышленности».

По его словам, в Челнах выпускается достаточно широкая линейка продуктов, город обеспечивает продуктовую безопасность республики и страны. Это «Камский бекон», «Челны-бройлер», «Челны-холод», «Челны-хлеб», АПК «Камский» и крупные элеваторы.

«Мы крупные игроки в масштабах республики и России. Большое количество челнинцев работает на этих предприятиях. В этих условиях есть и плюсы, и минусы. Думаю, плюсов больше. Давайте подготовимся, поделимся практикой своей работы. Надо понять маневр каждого, кто в этом процессе участвует», — отметил мэр.

На прошлой неделе в Челнах состоялось заседание антикризисного штаба, в котором приняли участие предприниматели в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Предприниматели поделились спецификой ведения бизнеса, рассказали о своих идеях, озвучили предложения, а также обозначили перспективы совместного сотрудничества с исполкомом.