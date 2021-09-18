В Челнах молодежь собралась на концерт в парке Победы

Сегодня вечером в Набережных Челнах молодые горожане собрались на концерт «U. Лица молодых», организованный в парке Победы. Об этом пишут «Челнинские известия».

Главным исполнителем здесь стал Максим Минякин из школы эстрадного вокала. При этом музыкант признался, что руки у него замерзли и из-за этого он, играя на гитаре, иногда ошибается в аккордах.

Впрочем, собравшиеся на зрительских скамейках подростки, пары и семьи с детьми поддерживали каждую песню аплодисментами, отмечает издание.

Завтра в Челнах с 12 до 14 часов также состоятся концерты. Они пройдут на площади Азатлык, в парке Победы, на набережной имени Тукая и площади перед ДК «Энергетик».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что масштабный фестиваль «Профсоюзная» собрал молодежь в центре Казани.