Масштабный фестиваль «Профсоюзная» собрал молодежь в центре Казани

Сегодня в Казани в 15 часов стартовал масштабный молодежный фестиваль «Профсоюзная». Ради него впервые перекрыли одноименную улицу в центре города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, у здания №13 разместилась площадка танцевальных баттлов, где свое мастерство исполнения брейк-данса и хип-хопа могут продемонстрировать не только профессиональные танцоры, но и любители. Посреди улицы организаторы установили стол для настольного тенниса, где состоялся турнир по этому виду спорта. Состоялись три интерактивные экскурсии по улице Профсоюзная длительностью по 45 минут.

Сразу же после старта фестиваля начала свою работу зона мастер-классов. Здесь учат кастомизации одежды, бисероплетению, плетению косичек, нанесению временных татуировок и росписи шоперов и значков. Хедлайнеры фестиваля — Тося Чайкина, группа Zoloto и Антоха МС, которые должны выступать с 19 до 22 часов. Однако с самого начала мероприятия около главной сцены играли казанские группы и ди-джеи.

Кроме того, в рамках «Профсоюзной» организованы граффити-фестиваль, грин-маркет, где продаются цветы и проводятся мастер-классы по изготовлению флорариумов, и своп-маркет, где посетители могут обменяться вещами и книгами. Помимо этого, пришедшие на мероприятие смогли познакомиться с молчаливым охранником Сережей на спектакле-вечеринке с одноименным названием.

«Здесь такая классная атмосфера — молодые люди отдыхают, получают удовольствие, танцуют, поют. Мы выбрали именно Профсоюзную местом проведения фестиваля, поскольку эта улица стала самой молодежной в городе <…>. И сами молодые казанцы неоднократно обращались к нам с предложениями сделать улицу пешеходной. Мы их услышали и пошли навстречу [на время]», — прокомментировал сегодняшнее событие председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов.

Отдельно представитель мэрии остановился на том, что организация такого фестиваля потребовала больших усилий многих людей: «Участники и гости, в том числе и из других городов, — все откликнулись с большим желанием, мы все объединились, для того чтобы провести это мероприятие. Поддержали нас и заведения на улице Профсоюзной: тем, кто проголосовал и пришел сюда с браслетом [„Я проголосовал“], многие кафе и рестораны предоставили скидки».

«Вечером на Профсоюзной стало только круче — как большая вечеринка под открытым небом, под современную музыку и под софитом огней! Если планируете к нам, утепляйтесь <…>», — рекомендует мэрия Казани в своем Telegram-канале.