Модернизация Центральной детской библиотеки в Челнах обойдется в 10 млн рублей

Детскую центральную библиотеку в Набережных Челнах ожидает трансформация в ультрасовременную модельную библиотеку с комфортной средой и уникальным дизайном. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления культуры Автограда.

Обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» — Набережные Челны стали одним из трех городов Татарстана, выигравших грант в 10 млн рублей.

В 2023 году Центральная детская библиотека станет интеллектуальным центром читателей города, современной площадкой для общения и отдыха. Для этого в учреждении пройдут ремонтные работы, появится новая техника, пополнится книжный фонд, а персонал пройдет повышение квалификации.

Также в будущем году обновятся Кляшевская поселенческая библиотека Тетюшского муниципального района РТ и Шереметьевская сельская библиотека-филиал №9 в Нижнекамском районе.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.