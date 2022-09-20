Сельскую библиотеку в Нижнекамском районе оборудуют интерактивными столами и планшетами

Шереметьевская сельская библиотека-филиал № 9 в Нижнекамском районе Татарстана победила в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек. В 2023 году здание библиотеки модернизируют, а ее книжный фонд увеличат. На трансформацию пространства будет направлено 5 млн рублей.

«В конкурсе могут участвовать библиотеки, в которых уже проведен капитальный ремонт. По условиям предоставляется 10 млн для центральных библиотек и 5 млн для муниципальных библиотек. Деньги расходуются на дизайн, модернизацию, приобретение современной мебели и закупку новой литературы. Начало реализации проекта — 2023 год», — сообщила «Татар-информу» заместитель директора Нижнекамской Централизированной библиотечной системы по инновационной деятельности Гульназ Курмашева.

По ее словам, пополнение библиотеки новыми книгами — первооснова любой модернизации. Кроме традиционных бумажных книг, здесь появятся издания на современных носителях. На эти цели будет потрачено 1,2 млн рублей.

Сейчас материально-техническое состояние Шереметьевской библиотеки, со дня открытия которой прошло уже десять лет, не отвечает современным требованиям. Зданию требуется замена линолеума, дверей, покраска стен и электромонтажные работы для подключения современного оборудования к электросетям. На ремонтные работы будет израсходовано чуть более 1 млн рублей.

Также библиотеку необходимо укомплектовать современным оборудованием. Интерактивные столы и экран будут использоваться при проведении мероприятий, а планшеты и наушники нужны для прослушивания аудиокниг. Разнообразные кресла и пуфы, декоративные растения необходимые для создания уюта, будут использованы при проведении групповых занятий, громких чтений, мастер-классов. На мебель и оборудование запланировано потратить 2,3 млн рублей.

«Интерактивный пол — это система, которая с помощью проекции превращает пол в интерактивную поверхность. Универсальная технология, которая учитывает возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. Все обучающие игровые занятия проводятся в формате подвижных игр, что положительно влияет на здоровье и умственные способности ребенка. Сенсорная панель „Игренок“ включает в себя развивающие игры различной сложности для разных возрастов, от дошкольного до среднего школьного возраста — это альтернатива компьютерным забавам, а также интересная возможность пережить приключение в новом сказочном мире», — поделилась собеседница агентства.

Также модельная библиотека будет обеспечена доступом к высокоскоростному широкополосному интернету. На приобретение компьютерного оборудования необходимо 419 тыс. рублей. Помимо этого, планируется, что персонал библиотеки пройдет обучение за 40 тыс. рублей.

Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек был запущен в 2019 году. Среди главных задач нацпроекта — повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. На выигранные гранты будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и пополняют книжные фонды, но и закупают роботов-библиотекарей, создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт-кафе и музыкальные гостиные. В модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные системы, все они подключены к ресурсам НЭБ, внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. Кроме того, в учреждениях создаются условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

От Татарстана в число победителей на 2023 год вошли еще две библиотеки: Центральная детская библиотека из Набережных Челнов и Кляшевская поселенческая библиотека Тетюшского муниципального района РТ.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.