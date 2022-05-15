В Челнах Международный день семьи отметили более 4,5 тыс. многодетных семей

Сегодня в Набережных Челнах проживает 4509 многодетных семей, в которых воспитывается по трое и более детей. Об этом «Татар-информу» рассказала пресс-секретарь мэра Автограда Римма Мухаметзянова.

В 2327 многодетных семьях воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Эти цифры постоянно меняются. Иногда идет прирост, а где-то цифра уменьшается: например, по достижении ребенком 18 лет он выходит из статуса многодетных», — отметила собеседница агентства.

Дети из многодетных семей в Набережных Челнах имеют льготу на бесплатное питание.

Ранее мэр города Наиль Магдеев говорил, что учеников из многодетных семей с пятью и более детьми, начали бесплатно кормить в 2014 году. В 2020-м данная льгота распространилась и на детей из семей, где четверо и более детей. В 2021 году было принято решение обеспечить бесплатным горячим питанием учеников из многодетных семей, где трое детей. Из городского бюджета направлено 82 млн рублей.

Международный день семьи (Международный день семей) отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Текущая тема этого праздника сформулирована следующим образом: «Семьи и урбанизация».

С праздником татарстанцев поздравила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.