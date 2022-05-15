Лейла Фазлеева поздравила жителей Татарстана с Днем семьи

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила жителей республики с Международным днем семьи. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Вице-премьер напомнила, что сегодня, 15 мая, отмечается этот праздник — «один из самых светлых и душевных».

«Вся наша жизнь наполнена теплом и добротой, которые дарят нам любимые и близкие. Их поддержка и любовь сопровождают нас в минуты радости и печали, вдохновляют на созидание, придают сил, вселяют веру и мужество в самые сложные моменты», — констатировала Лейла Фазлеева.

Заместитель главы Кабмина РТ назвала семью «залогом сохранения традиций, культуры народа, преумножение бесценного духовно-нравственного наследия страны».

По ее мнению, именно в гармоничном развитии семьи и ее уверенности в будущем — «сила <…> многонациональной и многоконфессиональной республики и Российской Федерации».

«В этот прекрасный день желаю большого семейного счастья, благополучия, взаимопонимания и доверия. Бер-берегезне саклагыз („Берегите друг друга“ — по-татарски)!» — завершила свое поздравление Лейла Фазлеева.

Международный день семьи (Международный день семей) отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Текущая тема этого праздника сформулирована следующим образом: «Семьи и урбанизация».