В Челнах из-за ремонта и празднования Дня республики перекроют несколько дорог

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах из-за ремонтных работ и празднования Дня Республики Татарстан и Дня города ограничат движение по Автозаводскому проспекту, проспектам Хасана Туфана и Чулман, улице Раскольникова. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Часть Автозаводского проспекта от Московского проспекта до проспекта Мира перекрывали уже сегодня. С 30 до 31 августа этот участок закроют опять, но уже для движения в обратном направлении.

Завтра, 30 августа, из-за праздничных мероприятий также окажутся перекрыты проспект Хасана Туфана (от проспекта Чулман до улицы Раскольникова), проспект Чулман (в обоих направлениях между проспектами Раиса Беляева и Вахитова) и улица Раскольникова (между проспектами Беляева до Хасана Туфана).

Ранее «Татар-информ» сообщал, как Набережные Челны отметят 30 августа.