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Общество 10 мая 2024 13:06

В Челнах из-за непогоды закрыли парки аттракционов

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Сегодня парки аттракционов в Набережных Челнах вынужденно закрылись из-за непогоды.

«К сожалению, совсем не майская погода за окном не позволяет запустить работу аттракционов. Вынуждены сообщить, что сегодня мы не работаем», — говорится в телеграм-канале мэрии Автограда.

Как предупреждал «Татар-информ», сегодня в Татарстане ожидается штормовой ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с, а местами — 23 м/с.

#непогода #сильный ветер
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