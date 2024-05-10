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В Челнах из-за непогоды закрыли парки аттракционов
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Сегодня парки аттракционов в Набережных Челнах вынужденно закрылись из-за непогоды.
«К сожалению, совсем не майская погода за окном не позволяет запустить работу аттракционов. Вынуждены сообщить, что сегодня мы не работаем», — говорится в телеграм-канале мэрии Автограда.
Как предупреждал «Татар-информ», сегодня в Татарстане ожидается штормовой ветер. Его порывы могут достигать 15-20 м/с, а местами — 23 м/с.
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