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В Челнах и Зеленодольске нашли нарушения при капремонте домов
В восьми многоквартирных домах Набережных Челнов и в одном МКД в Зеленодольске выявили нарушения по ходу капитального ремонта. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.
Так, в Зеленодольске при ремонте системы водоотведения в доме №28 по улице Мичурина установили короткую канализационную трубу.
«В Автограде – целый комплекс нарушений: на бульваре Шишкинский нет проекта по утеплению, срыв сроков работ, по другим адресам: нарушение технологического процесса ремонта крыши, изоляции труб водоснабжения, плиты утеплителя устанавливают не вплотную», – говорится в сообщении ГЖИ.
Кроме того, в домах на проспекте Джалиля и бульваре Корчагина рабочие нарушают технику безопасности. По всем выявленным фактам заказчикам работ направили письма, в которых сообщили о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.
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