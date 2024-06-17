news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 17 июня 2024 11:07

В Челнах и Зеленодольске нашли нарушения при капремонте домов

Скопировать ссылку

В восьми многоквартирных домах Набережных Челнов и в одном МКД в Зеленодольске выявили нарушения по ходу капитального ремонта. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.

Так, в Зеленодольске при ремонте системы водоотведения в доме №28 по улице Мичурина установили короткую канализационную трубу.

«В Автограде – целый комплекс нарушений: на бульваре Шишкинский нет проекта по утеплению, срыв сроков работ, по другим адресам: нарушение технологического процесса ремонта крыши, изоляции труб водоснабжения, плиты утеплителя устанавливают не вплотную», – говорится в сообщении ГЖИ.

Кроме того, в домах на проспекте Джалиля и бульваре Корчагина рабочие нарушают технику безопасности. По всем выявленным фактам заказчикам работ направили письма, в которых сообщили о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.

читайте также
«Никаких выходных»: мэр Челнов поручил завершить капремонт домов в августе
#Госжилинспекция РТ #капремонт домов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2