В Челнах и Зеленодольске нашли нарушения при капремонте домов

В восьми многоквартирных домах Набережных Челнов и в одном МКД в Зеленодольске выявили нарушения по ходу капитального ремонта. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.



Так, в Зеленодольске при ремонте системы водоотведения в доме №28 по улице Мичурина установили короткую канализационную трубу.

«В Автограде – целый комплекс нарушений: на бульваре Шишкинский нет проекта по утеплению, срыв сроков работ, по другим адресам: нарушение технологического процесса ремонта крыши, изоляции труб водоснабжения, плиты утеплителя устанавливают не вплотную», – говорится в сообщении ГЖИ.

Кроме того, в домах на проспекте Джалиля и бульваре Корчагина рабочие нарушают технику безопасности. По всем выявленным фактам заказчикам работ направили письма, в которых сообщили о необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки.