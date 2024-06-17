Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Никаких выходных»: мэр Челнов поручил завершить капремонт домов в августе
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании дал поручение первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву по капитальному ремонту многоквартирных домов — все работы должны быть завершены в августе.
В этом году в Автограде ремонтируется 108 домов на сумму 1,8 млрд рублей. Объем выполненных на сегодня работ составляет 62,3%.
«Эти цифры выше среднереспубликанских. Нужно ставить амбициозные задачи — в августе нужно завершить работы. Никаких выходных», — отметил градоначальник.
Зуев доложил, что работы проводятся согласно графику. Всего выполняется капремонт по 218 пунктам. Есть работы, которые завершены — это замена 40 лифтов в 11 домах.
«По ремонту системы теплоснабжения мы имеем выполнение 67%. По горячему и холодному водоснабжению такой же процент. По фасадам мы подходим к 60%, по кровле также. Видим, что к 15 августа мы эти работы завершим», — доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»