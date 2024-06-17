«Никаких выходных»: мэр Челнов поручил завершить капремонт домов в августе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании дал поручение первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву по капитальному ремонту многоквартирных домов — все работы должны быть завершены в августе.

В этом году в Автограде ремонтируется 108 домов на сумму 1,8 млрд рублей. Объем выполненных на сегодня работ составляет 62,3%.

«Эти цифры выше среднереспубликанских. Нужно ставить амбициозные задачи — в августе нужно завершить работы. Никаких выходных», — отметил градоначальник.

Зуев доложил, что работы проводятся согласно графику. Всего выполняется капремонт по 218 пунктам. Есть работы, которые завершены — это замена 40 лифтов в 11 домах.

«По ремонту системы теплоснабжения мы имеем выполнение 67%. По горячему и холодному водоснабжению такой же процент. По фасадам мы подходим к 60%, по кровле также. Видим, что к 15 августа мы эти работы завершим», — доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.