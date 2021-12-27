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Наука и образование
27 декабря 2021  09:53
Эльза Кузнецова

В Челнах в 2022 году появится новая школа на 1,5 тыс. учеников

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В Набережных Челнах к 1 сентября 2022 года будет построена новая школа на 1,5 тыс. учеников. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Принято решение о начале строительства новой школы на 1,5 тыс. мест в 69-м комплексе. Строители меня слышат. Задача к 1 сентября 2022 года, через девять месяцев, открыть двери новой школы», — отметил градоначальник.

Мэр напомнил, что в уходящем году в Челнах открылись сразу две школы — гимназия №14 в Замелекесье и гимназия №59 «Адымнар».

«Мы в 2015 году говорили, что каждый год будем строить по одной школе. Мы свое слово держим, — отметил он. — За эти годы было построено достаточно большое количество школ. Безусловно, это поддержка первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. По его инициативе в городе открыта полилингвальная школа. Это самая современная школа в красивом месте».

Что касается новой школы в микрорайоне Замелекесья, Наиль Магдеев выразил благодарность Президенту республики — Рустаму Минниханову. «Было принято беспрецедентное решение о строительстве второй школы. Мы ее построили в рекордно короткие сроки. Она была жизненно важна для Замелекесья. Если бы мы гимназию №14 не построили, то школа №39, которую мы открыли два года назад, училась бы в три смены», — сказал мэр.

#строительство #строительство социальных объектов #Набережные Челны
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