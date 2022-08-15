В Челнах горячую воду досрочно получили более половины отключенных в августе домов

В Набережных Челнах специалисты тепловых сетей раньше установленного срока завершили гидравлические испытания тепловодов и возобновили подачу горячей воды во многие дома Нового города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда в своем Telegram-канале.

К 10 часам 15 августа горячее водоснабжение было восстановлено в 123 домах из 208. Речь идет о 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 20-м, 47-м, 49-м, 52-м, 54-м и 56-м комплексах полностью, а также о 26-м и 27-м комплексах частично.

Сотрудники Набережночелнинских тепловых сетей выявили 23 повреждения, причем 12 из них уже устранены. Шестой этап опрессовки начался 9 августа и должен завершиться 22 августа. Первоначально предполагалось, что гидравлические испытания начнутся 2 августа, однако они были перенесены, о чем сообщал «Татар-информ».