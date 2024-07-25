В Челнах еще два водных пространства получили развитие по нацпроекту

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах ряд проектов получили средства на дополнительное развитие уже существующих пляжей и зон отдыха — это водно-пляжный парк «Добрый ветер» и Sundale Beach Club . Как отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, предприниматели также получили субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Анастасия Анисимова занимается вейдбордингом десять лет. По словам спортсменки, зимой она катается на сноуборде. А вот в теплое время года нужна была альтернатива. Так она и стала увлекаться вейдбордингом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В водно-пляжный парк «Добрый ветер» Анастасия приходит два раза в неделю. Челнинка отмечает, что сейчас условия стали лучше.

«То, что появилась третья установка, — это, несомненно, очень круто, потому что желающих покататься и научится здесь очень много. Как новичков, так и тех, кто прогрессирует в этом виде спорта. То есть для меня как для прогрессирующего спортсмена здесь уже скучновато. Мне хочется на фигуры», — объяснила Анастасия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предприниматель Камиль Хузин планирует снова принять участие в конкурсе на получение субсидии. Если его проект пройдет отбор, то приобретет и установит фигуры-препятствия заводского изготовления. А пока, по словам бизнесмена, благодаря гранту в размере более 1 млн рублей и 30% собственных средств он смог решить одну из острых для него проблем. Для водно-пляжного парка «Добрый ветер» приобретена третья установка.

«Посетителей стало немного больше. Но мы сняли главную проблему. <...> когда приходит тепло, на двух установках, которые у нас раньше были, были очереди, причем очень длинные — порядка двух часов. Сейчас данной проблемы нет, то есть очереди есть, но это 15–20 минут», — рассказал Камиль Хузин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изменения произошли и на пляже Sundale Beach Club, более известном как «Сандали». Предприниматель Айрат Тагиров взялся за благоустройство территории. Это было еще в 2008-2009 годах. По его словам, пляж был в плачевном состоянии. Благодаря субсидиям в этом сезоне он смог внести дополнительные изменения.

«В прошлом году я участвовал в конкурсе на субсидию. Мы запросили деньги на лежаки пластиковые и детскую площадку. Детская площадка стоит очень дорого, а денег как бы не приносит: она же только чтобы детишки могли поиграть. Поэтому за свои средства тяжело было бы всё это делать. У нас были площадки, но они такие маленькие были, не очень интересные для детей», — поделился предприниматель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, на пляже появилось еще 300 лежаков. Их стоимость составила более одного миллиона рублей. Все изменения не остались незамеченными отдыхающими.

«Получше стало, конечно. Тут и с детьми поинтереснее немного», — сказала челнинка. «Нормальный пляж, хороший, вполне с детьми и так отдыхать», — согласилась с ней другая.

Теперь в Набережных Челнах стало на несколько благоустроенных мест больше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всего таких мест в городе, именно в городе, было создано четыре. Пятое место — это наш санаторий „Радуга“, который также является челнинским. Общая сумма субсидий составила 32 млн рублей, но предприниматели вложили чуть больше: порядка 47 млн рублей», — отметил руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.

Сейчас Госкомитет республики по туризму проводит конкурс на предоставление предпринимателям субсидий, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Объем выделенных и распределяемых средств составил 168 млн рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах открылись два новых пляжа.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»