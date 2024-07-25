В Набережных Челнах открылись два новых пляжа — Urman в новой части города и «Су Анасы» в поселке ГЭС. Общественные пространства появились в том числе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Обновление затронуло также уже существующие пляж «Сандали» и вейк-парк «Добрый ветер».

Атмосфера городского пляжа «Су Анасы» напоминает настоящий курорт, на который можно быстро попасть — место отдыха находится в городской черте. Пляж символично расположен на набережной Габдуллы Тукая — татарского писателя, главной героиней одного из произведений которого и была Су Анасы.

На благоустройство пляжа было направлено 10 млн рублей, еще 12 млн добавил предприниматель. На эти средства провели капитальный ремонт набережной Тукая.

«Благодаря нацпроекту получилось благоустроить зону пляжа, поставили шезлонги в количестве 500 штук, установили спасательные вышки, медпункт, звуковое оповещение», — рассказал бизнесмен Александр Леухин.

На пляже установлены кабинки для переодевания, общественные туалеты, бочка-баня, детский аквапарк и деревянные пешеходные дорожки протяженностью 300 метров.

Предусмотрен и медпункт, в котором дежурят квалифицированные специалисты. За безопасностью на водоеме следят спасатели. Официальное открытие нового пляжа «Су Анасы» состоялось 1 июня.

Новый пляж появился и на набережной Табеева под названием Urman. На благоустройство территории было потрачено 45 млн рублей, из которых 10 млн поступили из республиканского бюджета, а 35 млн — личные средства предпринимателей. Urman разделен на несколько зон — это территория с двумя подогреваемыми бассейнами и пляж с лежаками и зонтами. Также здесь имеется кафе.

«Мы не ограничиваем доступ к воде. Люди могут спокойно погулять, посмотреть нашу территорию, могут пройти к воде. Мы делаем абонементы на использование бассейнов, которые мы купили на собственные средства, а также на использование бани», — объяснила управляющая пляжным комплексом Кристина Кяжкина.

Владелец пляжа Urman планирует еще раз попытаться получить субсидию по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мы на днях узнали о том, что выделяется субсидия. Сейчас готовим заявку. Мы хотим банный комплекс построить на полученные средства», — пояснил предприниматель Фархад Хайдаров.

Шеф-повар Нафис Калимуллин в свою очередь рассказал, что в общественное пространство планируется привозить кулинаров и делать барбекю-вечера с приготовлением блюд на открытом огне.

Председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов заметил, что на пляжах имеется всё для комфортного отдыха горожан и гостей.

«Обустроенных пляжей не хватает. И для Республики Татарстан эта программа действительно имеет большое значение. Пляжи соблюдают все условия требований безопасности, это и спасательные вышки, и спасательное оборудование, благоустроенные территории, санузлы», — перечислил руководитель ведомства.

По словам самих предпринимателей, это хорошая поддержка для них. Некоторые рассчитывают, что повторная заявка на грант позволит улучшить зоны отдыха. По их мнению, такая мера привлечет туристов в Челны.

Республике Татарстан в 2023 году выделено 173,6 млн рублей на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а именно — на создание и благоустройство пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов.

По результатам конкурсного отбора предпринимателей для предоставления субсидий победителями стали 22 проекта. Новые пляжи появились в Алькеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Мензелинском, Сабинском, Спасском, Чистопольском районах и в Набережных Челнах.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.