В Челнах досрочно начнется ремонт блока «Г» инфекционки из-за роста Covid-19

В Набережных Челнах досрочно начнется ремонт блока «Г» инфекционки из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение на аппаратном совещании дал мэр Наиль Магдеев.

На данный момент ведутся работы по блоку «А», в ближайшее время ожидается ремонт в блоке «Г».

«Как мы договорились, нужно с учетом складывающейся эпидобстановки посмотреть вопросы, связанные уже с началом работ на блоке „Г“ — там, где мельцеровские боксы, где сегодня необходимо проводить работу по капитальному ремонту. Завершить, я думаю, работы в ближайшие месяцы по блоку „А“ и в ближайшее время начинать работу по блоку „Г“. Но сегодня необходимо разумно посмотреть, чтобы и делу не навредить. У нас количество обращений меньше не становится. Самое главное, чтобы своевременная помощь не страдала. Лечебный процесс не должен прерываться. Болезнь не может ждать начала капитального ремонта или его конца. Болезнь пришла, ее нужно лечить», — поручил градоначальник, отметив, что количество коек уменьшать нельзя.

Магдеев напомнил, что зданию инфекционки почти 40 лет, и здесь ни разу не было капитального ремонта.

«Это очень непросто, когда в действующем лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения проводится ремонт. Если бы здание было не эксплуатируемым, пустым, там проблем бы не было. Но здесь условия оказания реальной медицинской помощи. Нам нужно находить возможность, не останавливая этот процесс, параллельно вести капитальный ремонт», — отметил мэр Челнов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошлую неделю в Автограде зарегистрировано 100 случаев инфекции, в то время как неделей ранее было 82.