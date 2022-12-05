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Здоровье
5 декабря 2022  10:07
Эльза Кузнецова

В Челнах отмечен рост случаев Covid-19

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В Набережных Челнах выросло количество горожан, заболевших коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 18 случаев. Об этом на аппаратном совещании доложил главный санитарный врач Ильгизар Бариев. 

«Было 82 заболевших, за истекшую неделю — 100. Коронавирус никуда не ушел», — отметил санврач.

Мэр Наиль Магдеев, комментируя ситуацию, отметил, что «динамика пока не в нашу пользу». 

«Если кто-то успокоился и думает, что все нормально, вынужден разочаровать: коронавирус с нами, рядом, ничего упрощать нельзя. Мы это видим и по количеству случаев. В целом идет рост», — сказал он, призвав горожан ревакцинироваться. 

За весь период пандемии в городе зарегистрировано более 27 тыс. случаев коронавируса. Рост выше республиканского значения на 1,8%. В Автограде продолжаются проверки в школах, детских садах, проводятся утренние фильтры.

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