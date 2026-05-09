В Челнах День Победы открыли минутой молчания и возложением цветов

Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Набережных Челнах традиционно началось с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю. У мемориала собрались ветераны, представители власти, общественных организаций, молодежь и жители города.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля, у памятника которому мы открываем торжество, навечно вписано в историю нашей страны. И не случайно один из главных проспектов города Набережные Челны назван его именем. И сегодня мне хотелось бы от имени благодарных челнинцев сказать слова искренней признательности и большое человеческое спасибо нашим ветеранам Великой Отечественной войны, погибшим воинам, слова благодарности труженикам тыла, узникам концлагерей – поколению людей, чья молодость и зрелость, к сожалению, сгорела в горниле Великой Отечественной войны», – сказал он.

После минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою. В ней приняли участие гендиректор автогиганта Сергей Когогин, депутат Госдумы Альфия Когогина, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова, депутаты Городского совета и Государственного Совета Татарстана.

В рамках мероприятия студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета представили театральную композицию «Не забудем, не простим».

Сейчас в Автограде проходит Парад Победы.