В Челнах дали тепло в дома, отключенные из-за аварии на трубопроводе

Сварочные работы на месте прорыва трубопровода в Челнах были завершены накануне в 21.55. После этого трубопровод был заполнен теплоносителем. К 23.35 теплоснабжение было полностью восстановлено.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выезжали прокурор города Дмитрий Ерпелев и его заместитель прокурора Айдар Салимуллин.

Стоит отметить, что все ремонтные и восстановительные работы были завершены в нормативные сроки, то есть не позднее чем через 24 часа с момента аварии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за аварии на трубопроводе в Челнах без тепла остались 24 жилых дома.



