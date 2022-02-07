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Происшествия
7 февраля 2022  14:39
Полина Шевчук

Из-за аварии на трубопроводе в Челнах без тепла остались 24 многоквартирных дома

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Из-за аварии на трубопроводе в Челнах без тепла остались 24 многоквартирных дома

В полдень поступило сообщение, что Челнах на пересечении проспектов Автозаводского и Мира, вблизи ТЦ «Октябрьское» произошла авария на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из-за прорыва без теплоснабжения остались 24 многоквартирных дома, в которых проживают 11446 человек, а также пять административных зданий,  три поликлиники, две школы и детский сад.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


На месте работаю специлисты АО «Набережночелнинские тепловые сети». Ориентировочное время завершения работ – 7 февраля 23.59.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#прорыв водопровода #МЧС РТ
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