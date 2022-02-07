Из-за аварии на трубопроводе в Челнах без тепла остались 24 многоквартирных дома

В полдень поступило сообщение, что Челнах на пересечении проспектов Автозаводского и Мира, вблизи ТЦ «Октябрьское» произошла авария на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из-за прорыва без теплоснабжения остались 24 многоквартирных дома, в которых проживают 11446 человек, а также пять административных зданий, три поликлиники, две школы и детский сад.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



На месте работаю специлисты АО «Набережночелнинские тепловые сети». Ориентировочное время завершения работ – 7 февраля 23.59.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ