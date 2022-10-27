В Набережных Челнах начнут производить ячеистый бетон и брусчатку

Фото: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

В Набережных Челнах будут производить ячеистый бетон и брусчатку. Сегодня Правительство Республики Татарстан согласовало два проекта, которые войдут в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Уточняется, что резиденты будут производить блоки из ячеистого бетона марки D500, брусчатку различных форм, размеров и фактур.

Компании построят современные производства, благодаря чему будет создано дополнительно 100 новых рабочих мест.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске будут разводить форель. Этот проект был также одобрен на заседании комиссии по рассмотрению заявок на осуществлении деятельности на ТОСЭР.