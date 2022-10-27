Цех по производству форели откроется в Менделеевске

Предприятие по производству форели планируется ввести на территории промышленного парка «Менделеевск 2.0». Предположительно будет создано 18 рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Инвестиционный проект был одобрен на заседании комиссии по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на ТОСЭР, организованном по видеосвязи. Его провел министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Беляев напомнил, что Менделеевск получил статус ТОСЭР еще в 2019 году. Сейчас на этой территории работают 15 резидентов, сегодня в список добавился еще один.