Переселенцев из Мариуполя поставят на учет в медицинские учреждения Челнов

Вынужденные переселенцы из Мариуполя, которые сейчас проживают в Набережных Челнах, поставят на учет в медицинские учреждения города. Мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии поручил Горздраву обратить пристальное внимание на детей.

«Мы договорились провести осмотр узкими специалистами детей. Они длительное время жили в подвалах, видели все ужасы того, что происходило и происходит там, — отметил Магдеев. — Надо обследовать и детей, и взрослых. Наверняка, есть такие обращения».

Также градоначальник выразил мнение, что для врачей нет разницы, вынужденные переселенцы или нет, люди все одинаковые.

«У некоторых нет документов, их нужно на соответствующий учет поставить в поликлиниках или приписать их к определенному лечебному учреждению. Наблюдать, смотреть, соответствующие процедуры для поддержания здоровья провести. Тем более подавляющее большинство из них планируют выйти на работу. Роль Горздрава в этом очень важная», — поручил мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что второго апреля рано утром в Набережные Челны прибыли 297 вынужденных переселенцев. 197 из них проживают в санатории «Жемчужина», 100 — в гостинице «КАМАЗ».