В Набережных Челнах почти полностью завершен ямочный ремонт дорог к зиме

В Набережных Челнах практически завершена подготовка дорог к зиме, аварийно-ямочный ремонт проведен на площади более 20 тыс. квадратных метров. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

«Одним из серьезных вопросов подготовки к зиме является подготовка транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день автомобильные предприятия города максимально задействованы в ремонте автодорог. Работы в данном направлении в Автограде пока продолжаются», — отметил он.

По словам Зуева, к осенне-зимнему периоду подготовлен необходимый запас топлива, противогололедных материалов, проведено сезонное обслуживание сезонной техники и восстановительный ремонт плужно-щеточного оборудования, подготовлено дополнительное навесное оборудование.

Доступность проезда для служб специального назначения в микрорайоны обеспечивают жилищные организации. Для уборки снега и льда с придомовых территорий и тротуаров они заключили договоры на аренду снегоуборочной техники.

«Все намеченные мероприятия в рамках подготовки к зиме выполнены», — резюмировал докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах завершен на 93%.