Капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах завершен на 93%

В Набережных Челнах в программу капитального ремонта 2021 года включены 150 многоквартирных домов общей площадью 1 млн 800 тыс. кв. метров, в которых проживают более 70 тыс. горожан. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 93%. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

«На реализацию программы капремонта в 2021 году выделено 1 млрд 462 млн, из них средства собственников — 914 млн рублей, средства городского бюджета — 267 млн рублей, 281 млн рублей выделено из казны республики. В программу вошли 319 видов работ. Из них ремонт фасадов в 46 домах, ремонт кровли в 55 домах, замена инженерных систем и водоснабжения в 84 домах, замена сетей отопления в 35 домах, ремонт водоотведения 40 домов, замена инженерных систем электроснабжения в 20 домах. Выполнение ремонтных работ находится под строгим контролем собственников помещений в многоквартирном доме и исполкома города», — отметил докладчик.

За время реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Набережных Челнах с 2008 по 2020 год объем финансирования составил более 15 млрд рублей — из бюджета всех уровней и средств собственников.

Все мероприятия по капремонту были выполнены своевременно, что позволило привести и в нормативное состояние большую часть МКД, включая кровли, фасады, инженерные коммуникации.