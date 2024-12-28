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В Челнах арестовали мужчину, стрелявшего в сотрудника фитнес-клуба
Набережночелнинский суд избрал меру пресечения мужчине, который выстрелил в ногу тренеру клуба «Адреналин». Его заключили под стражу до 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Инцидент произошел в минувшую среду. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, мужчина вошел в здание и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. В результате выстрела был ранен 57-летний сотрудник фитнес-клуба. Его доставили в больницу.
По словам обвиняемого, оружие с патронами он нашел в начале 2021 года в одном из парков Казани и решил оставить у себя.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
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