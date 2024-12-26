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Происшествия 26 декабря 2024 12:54

Полицейские задержали казанца, который стрелял в мужчину в одном из фитнес-клубов Челнов

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Накануне в полицию Набережных Челнов поступило сообщение о том, что мужчина совершил выстрел в одном из фитнес-клубов на улице Раскольникова.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, мужчина вошел в здание и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. В результате выстрела был ранен 57-летний сотрудник фитнес-клуба. Его доставили в больницу.

Челнинские полицейские задержали 35-летнего жителя Казани, у которого изъяли оружие и отправили его на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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