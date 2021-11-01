В Набережных Челнах антиковидные меры нарушили детская поликлиника и концертный зал

В Набережных Челнах продолжается работа по соблюдению антиковидных мер на объектах. Роспотребнадзор проверил 17 организаций и предприятий, нарушения выявлены в пяти из них. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев.

«Всего было проверено 17 объектов. На пяти объектах выявлены нарушения, должностные лица приглашены для составления протоколов», — отметил докладчик.

Среди нарушителей — «РариТЭК», «Татнефть-АЗС Центр», 5-я детская поликлиника. Также переданы материалы в суд по статье 6.3 часть 2 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») на концертный зал Сары Садыковой и организаторов концерта ООО «МИА „Сфера“».

«Материалы будут рассмотрены судом в ближайшие дни», — сообщил Бариев.

В Набережных Челнах с начала пандемии зарегистрировано 4 510 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 858,5 на 100 тыс. населения, это выше республиканского значения на 5,6%. Под медицинским наблюдением находится 141 человек, 10 049 снято в связи с истечением медицинского наблюдения и выздоровления.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации по всей стране введен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.