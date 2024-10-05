В Челнах Алиханову и Минниханову показали броневик на основе китайского Hongqi

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На выставке продукции машиностроителей Татарстана в Набережных Челнах Раису РТ Рустаму Минниханову и министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову показали автомобиль со скрытым бронированием на базе китайского седана Hongqi H9.

Машина доработана челнинской компанией Blazar, которая специализируется на производстве автомобилей скрытого бронирования. Представленная на выставке версия Hongqi H9 защищена по баллистическому стандарту Бр4, который обеспечивает защиту от обстрела из автомата Калашникова патронами калибра 7,62х39.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

Из сопроводительной таблички следует, что после установки стальных бронепластин (толщиной 6,5 миллиметра) и бронированных стекол (толщиной 39 миллиметров) масса автомобиля со скрытым бронированием увеличилась со стандартных 1875 килограммов до 2810 килограммов.

На сайте компании-производителя сказано, что доработанный Hongqi H9 получил защиту капсульного типа: броня прикрывает периметр салона, двери, дверные проемы, крышу, пол. Обеспечена круговая защита топливного бака, установлены усиленные пружины и амортизаторы вместо штатных, тормозные диски увеличенной теплоотдачи и тормозные колодки повышенной термостойкости обычных, колеса, позволяющие продолжить движение при полном отсутствии давления в шинах.

Отмечается также, что машина может иметь и иные классы защиты, кроме Бр4: Бр1, Бр2, Бр3 и Бр5.