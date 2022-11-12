В Челнах 95-летний участник Великой Отечественной собрал посылку для бойцов СВО

В Набережных Челнах 95-летний ветеран Великой Отечественный войны Серафим Агафонов собрал и передал посылку в пункт сбора гуманитарной помощи «Герат» для участников специальной военной операции на Украине. Об этом пишут «Челнинские известия».

В свою посылку ветеран положил носки, чай (в пачках и в развес), печенье, макароны, гречневую крупу, сгущенное молоко и другие сладости с новогодней символикой. Помимо этого, челнинец написал «письмо солдату» со словами поддержки.

Серафим Агафонов был мобилизован в Красную армию в 1944 году. Он служил в железнодорожных войсках, охранял мосты и туннели от диверсий. В 1946 году был переведен в Ивано-Франковск, где участвовал в борьбе с местными повстанцами. Затем продолжил службу в пограничных войсках, в Брестском 12-м пограничном отряде.

Частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне проведения спецоперации планировалось 300 тыс. резервистов, однако, как сообщил Президент РФ Владимир Путин, количество мобилизованных в итоге составило 318 тыс. человек.

Поддержать участников специальной военной операции призвал ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, о чем сообщал «Татар-информ».