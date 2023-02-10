В Челнах 40 тыс. объектов недвижимости не зарегистрированы в Росреестре

В Набережных Челнах собственники 40 тыс. объектов недвижимости не прошли регистрацию в Росреестре, 20 тыс. из них – квартиры. Об этом рассказал руководитель городского исполкома Фарид Салахов, сообщают «Челнинские известия».

«Горожане получали земли, приватизировали квартиры, вступали в наследство. Регистрировали недвижимость в БТИ, Государственном архитектурном надзоре. Сейчас эти функции выполняет Росреестр, у которого сведения о многих объектах отсутствуют», – доложил руководитель исполкома.

В 2023-м в городе проведут большую работу по постановке на учет объектов недвижимости, которые появились у челнинцев до 2000 года. В 2022 году горожане зарегистрировали 6 тыс. объектов.

Проверить наличие регистрации можно на сайте Росреестра, при отсутствии данных нужно с пакетом документов обратиться в МФЦ. Салахов заверил, что госпошлина при регистрации имущества, полученного до 2000 года, взиматься не будет.

Ранее в исполкоме Челнов сообщали, что 10% жилого фонда города неправильно оформлены в Росреестре.