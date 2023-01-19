Исполком: 10% жилого фонда Челнов неправильно оформлено в Росреестре

Согласно данным исполкома, 10% жилого фонда Набережных Челнов неправильно оформлены в Росреестре. Собственников жилых помещений, о которых отсутствует информация в ЕГРН, просят внести сведения о праве на квартиру. Об этом пишут «Челнинские известия».

Речь о недвижимости, которая была приватизирована до 1998 года, поставлена на кадастровый учет, однако правообладатели по разным причинам не обратились за регистрацией прав.

Отмечается, что если правообладатель квартиры так и не будет выявлен, исполком имеет право признать данный объект бесхозяйным и оформить его в муниципальную собственность.

Проверить, есть ли сведения о квартире в Едином государственном реестре недвижимости, можно на сайте rosreestr.ru. При отсутствии информации следует зарегистрировать (подтвердить) ранее возникшее право в МФЦ. По всем возникшим вопросам челнинцы могут обратиться на круглосуточную горячую линию Росреестра РТ по номеру 8-800-100-34-34, где их проконсультируют.