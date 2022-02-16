В Челнах 39 крупных предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах состоялся семинар, посвященный реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». Он был организован в рамках Камского промышленного форума — 2022, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

На сегодняшний день в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» в Челнах принимают участие 39 предприятий. Среди них — Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО», АПК «Камский», АО «ТАТПРОФ», «Ар Си Эр», «РИАТ», Камский завод «Трансмаш», авторемонтный завод «Кориб», АО «Челны- хлеб», «Хайер фридж рус», «Сатурн» и другие. Это 25% всех организаций — участников проекта из Татарстана.

Многие из предприятий уже воспользовались бесплатной адресно-экспертной поддержкой, прошли обучение на учебной площадке в Казани и получили реальные результаты. Даже по итогам пандемийного года производительность труда на этих производствах выросла на 12,3%.

В частности, на АПК «Камский», который производит мясные деликатесы и полуфабрикаты, удалось получить экономический эффект, превышающий 45 млн рублей. Часть предпринимателей воспользовалась льготным займом под 1% годовых. Помимо этого, предприятиям доступны различные образовательные программы, в том числе «Лидеры производительности».

Национальный проект, основой которого является внедрение культуры бережливого производства, успешно реализуется в Татарстане с 2019 года. Участниками национального проекта в настоящее время являются примерно 150 предприятий различных отраслей экономики республики.

На ежегодной большой пресс-конференции в конце 2021 года Президент России Владимир Путин отметил, что решение демографической и инфраструктурной задач, а также повышение производительности труда являются ключевыми драйверами роста отечественной экономики на ближайшие годы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».