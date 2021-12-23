Демография, инфраструктура и производительность: Путин назвал драйверы роста экономики РФ

Решение демографической и инфраструктурной задач, а также повышение производительности труда являются ключевыми драйверами роста отечественной экономики на ближайшие годы. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции рассказал Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что одним из последствий пандемии коронавируса стало снижение продолжительности жизни россиян. Отсюда вытекает одна из ключевых задач, стоящих перед государством, — повышение демографии.

«Это важно и с геополитической точки зрения, и с экономической — у нас рабочих рук не хватает. Сейчас у нас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить этот показатель», — отметил Президент РФ.

Другим драйвером роста он назвал развитие инфраструктуры. Для этого руководство страны предпринимает серьезные усилия: из федеральной казны на эти цели напрямую идут 500 млрд рублей.

«В ближайшие годы из Фонда национального благосостояния мы планируем направить на эти цели 2,5 трлн рублей в целом. И третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь целый набор программ: от образования и цифровизации до здравоохранения. Ресурсы для работы по этому направлению предусмотрены и выделяются ритмично», — заключил Путин.