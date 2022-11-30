В Челнах 14 декабря начнется процесс по делу о финансовой пирамиде «Наследие»

В Набережных Челнах 14 декабря начнется процесс по делу о финансовой пирамиде «Наследие». Уголовное дело появилось на сайте суда, на скамье подсудимых окажутся 11 человек – десять жителей Автограда и один казанец.

По версии следствия, ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие» была организована в 2009. Компания привлекала вкладчиков до 2015 года. Организаторы принимали вклады россиян в тринадцати городах страны, обещая им взамен высокий доход.

Все полученные таким образом деньги они выводили по договорам займа с аффилированными компаниями, которые после этого были преднамеренно обанкрочены.

В числе обманутых оказались более двух тысяч человек, ущерб следствие оценило в 622 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах будут судить организаторов финансовой пирамиды. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, клевете, отмывании денег, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.