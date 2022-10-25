В РТ будут судить организаторов финпирамиды, в которой россияне потеряли более 622 млн

Перед судом предстанут 11 татарстанцев – десять челнинцев и один казанец – от 34 до 43 лет, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, клевете, отмывании денег, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.

По версии следствия, с октября 2009 года по сентябрь 2015 они создали ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие» и еще девять организаций, которые работали по принципу финансовой пирамиды. Аферисты принимали вклады россиян в тринадцати городах страны, обещая им взамен высокий доход.

Все полученные таким образом деньги они выводили по договорам займа с аффилированными компаниями, которые после этого были преднамеренно обанкрочены.

В итоге жертвами мошенников стали 2046 человек, которым был причинен ущерб на общую сумму в более 622 миллионов рублей. Свою вину обвиняемые не признали, их имущество стоимостью 31 миллион рублей арестовали.

В скором времени дело направят в Набережночелнинский городской суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.