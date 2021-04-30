В Челнах 10 тысяч детей будут посещать дежурные группы садов в майские праздники

В Челнах 9500 малышей будут посещать дежурные группы детсадов в майские праздники, сообщил журналистам руководитель Управления образования города Рустам Хузин.

Накануне Управление образования провело мониторинг потребности работы дежурных групп в детсадах в период нерабочих дней в мае. Выяснилось, что из 30 тысяч детей, записанных в дошкольные учреждения города, треть нуждается в работе «дежурок». «Для того, чтобы их посещать, родителям малышей не нужно предоставлять справки с места работы», — уточнил Хузин.

Школьники Челнов с 1 по 10 мая будут отдыхать. Позже учебная программа будет скорректирована с тем, чтобы учащиеся успели усвоить материал за оставшиеся до каникул дни.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дежурные группы в детских садах Татарстана будут открыты для работающих родителей в период с 4 по 7 мая.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, время отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая.