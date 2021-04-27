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27 апреля 2021  15:38
Надежда Гордеева

Дежурные группы откроются в детсадах Татарстана в дополнительные майские выходные

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Дежурные группы в детских садах Татарстана будут открыты для работающих родителей в период с 4 по 7 мая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Школьники не будут учиться с 1 по 10 мая. А в детсадах будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители по роду своей деятельности будут работать в праздничные дни», — рассказали в министерстве.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, время отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая.

майские праздники
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