В Челнах 1 января общественный транспорт начнет работу с пяти утра

В первый день 2022 года в Набережных Челнах общественный транспорт выйдет на маршруты с пяти утра. Об этом пишут «Челнинские известия».



31 декабря после праздничного фейерверка на площади «Азатлык» всех челнинцев развезут по домам. По словам руководителя ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина, в 22.00 на площади «Азатлык» должен прогреметь новогодний салют. К этому времени перевозчик планирует выстроить все крупногабаритные автобусы, курсирующие по проспекту Мира, у ближайших остановок.



«На проспекте Сююмбике будет та же картина, но с участием микроавтобусов. Автобусы сделают круг по своим маршрутам. После этого возьмут направление в гаражи», — уточнил Тятюшкин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах на маршруты выпустили автобус-елку и экскурсионный трамвай.