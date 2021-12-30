В Набережных Челнах на маршруты выпустили автобус-елку и экскурсионный трамвай

На улицы Набережных Челнов вышел по-новогоднему украшенный автобус №22. Кадрами с транспортным средством, переливающимся яркими огнями, в соцсетях поделились горожане.

Если во всех автобусах Автограда внутри развешаны гирлянды и мишура, то этот «НЕФАЗ» весь переливается и снаружи. По словам руководителя ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина, получилась настоящая новогодняя елка. «Хотим таким образом внести свою лепту в новогоднюю атмосферу в городе», — пояснил он «Челнинским известиям».

Также по городу курсирует новогодний экскурсионный трамвай — это совместный проект «Электротранспорта» и историко-краеведческого музея.

Трамвай движется в направлении проспекта Сююмбике. Пассажиров встречает празднично оформленный салон и главные герои Нового года: Дед Мороз и Снегурочка, она же водитель трамвая.

В ходе часовой экскурсии школьники узнают больше об истории города. Также во время поездки для юных челнинцев проводят викторины, дети отвечают на вопросы, угадывают загадки по мотивам сказок.

Поездки будут проводиться до 13 января 2022 года.