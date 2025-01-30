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Политика 30 января 2025 00:01

В Чечне прокомментировали сведения об «исчезновении» Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев опроверг распространяющиеся в сети сообщения об исчезновении руководителя региона Рамзана Кадырова из информационного поля. Об этом политик высказался в своем Telegram-канале.

По словам чеченского министра, такие вбросы распространяют вражеские Telegram-каналы.

«Этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев.

Ранее Кадыров призвал закрыть на территории Чечни «развращающие людей» салоны красоты.

#Рамзан Кадыров #чечня
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