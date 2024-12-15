Кадыров призвал закрыть «развращающие людей» салоны красоты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты, которые имеют нарушения, а также демонстрируют неподобающую рекламу.

«В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии, где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно», - сказал глава республики на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Ранее Кадыров раскритиковал деятельность МВД РФ и Следственного комитета России. Причиной тому послужило заведение уголовного дела в отношении чеченского подростка Муслима Мурдиева, который обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору.