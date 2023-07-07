В Чебоксарах открылся окружной фестиваль «Успешная семья Приволжья»

Торжественное открытие окружного фестиваля «Успешная семья Приволжья» состоялось сегодня, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента в ПФО.

От имени Игоря Комарова к конкурсантам обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. «Семья – главное в нашей жизни. Чувствуя поддержку родных, мы развиваемся, совершенствуемся. Воспитательные функции семьи не могут быть заменены никаким другим институтом. Именно семья формирует наш фундамент – жизненные, нравственные и духовные ценности, помогает осознать истинный смысл самой жизни. Любовь, царящая в семье, мотивирует нас и дает нам силы», – отметил он.

«Семьи, собравшиеся в этом зале, ставшие победителями отборочных этапов в своих регионах, – образец взаимоотношений, пример любви к детям, воспитания и наставничества, взаимопонимания и самоотдачи, сохранения семейных ценностей и традиций», – сказал замполпреда.

Татарстан на окружном конкурсе представляет семья Алексея и Лии Камашевых из села Усады Высокогорского района республики. В семье воспитывается девять детей.

Всего в финале окружного фестиваля участвуют 14 семей из всех регионов Приволжского федерального округа, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также имеющих усыновленных или находящихся под опекой детей. В отборочных мероприятиях конкурса приняли участие около тысячи многодетных семей ПФО.

Конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит в округе ежегодно с 2013 года, под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Церемония награждения семей-участниц окружного конкурса «Успешная семья Приволжья — 2023» состоится 8 июля в 18.00 в Чувашской государственной филармонии.