Семья с девятью детьми представит Татарстан на конкурсе «Успешная семья Приволжья — 2023»

Многодетная семья Камашевых из села Усады Высокогорского района, в которой воспитывается девять детей, представит Татарстан на окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья — 2023». Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Семья Алексея Владимировича и Лии Тагировны Камашевых — финалист конкурса «Нечкэбил». Алексей и Лия вместе более 16 лет, воспитывают девятерых детей. Несколько лет назад переехали из Казани в Высокогорский район. «В наше нелегкое время очень важно держаться друг за друга и уметь подставить свое плечо в трудную минуту. Этому мы пытаемся научить детей, и сами стараемся подать пример. А главное в жизни — конечно, же, семья. Именно крепкая семья, где доверяют, любят и ждут, залог нашего счастья на земле», — считает Лия Камашева.

Отец семейства Алексей Камашев — ветеран боевых действий в Чечне, имеет боевые награды. Является почетным донором России. Лия Камашева — победитель конкурса сочинений «Жизнь замечательной семьи» в рамках Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил».

Алексей и Лия Камашевы — члены Региональной общественной организации приемных семей Республики Татарстан «Мы вместе!», основной целью которой является содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Финал фестиваля «Успешная семья Приволжья — 2023» пройдет в Чебоксарах с 7 по 8 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности. В отборочных мероприятиях конкурса приняли участие около тысячи многодетных семей ПФО. В финал окружного фестиваля вышли 14 семей из всех регионов Приволжского округа, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также имеющих усыновленных или находящихся под опекой детей.

Конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит в округе ежегодно начиная с 2013 года. Среди основных целей фестиваля — формирование позитивного имиджа семьи, сохранение национальных и семейных традиций, развитие творческого потенциала. Смотр талантов проходит по четырем направлениям: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что «семья — это самое важное в жизни каждого из нас». «Это любовь, опора, уверенность и радость. Поддержка материнства, детства, семьи и особенно многодетных семей всегда была и будет в сфере особого внимания нашего государства и общества», — резюмировал полпред.

Церемония награждения семей-участниц окружного конкурса «Успешная семья Приволжья — 2023» состоится 8 июля в 18.00 в Чувашской государственной филармонии.

Организаторами Конкурса являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе».