В ЦБ заявили, что снижать ключевую ставку сейчас опасно

Снижать ключевую ставку в РФ при текущей ситуации в экономике опасно, так как в условиях дефицита рабочей силы и прочих ресурсов могут вырасти издержки на зарплаты и, как следствие, инфляция только разгонится. Причем такой сценарий развития событий произойдет, даже если производители направят дешевые деньги на инвестиции. Такой ответ Центробанк России дал депутату Госдумы Денису Парфенову (КПРФ).

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», - приводит текст из письма регулятора РИА «Новости».

В ЦБ также считают, что дешевые кредиты не смогут быстро дать производителям дополнительные ресурсы, займы только дадут им новые деньги. Однако на фоне нехватки рабочих рук, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам за эти ресурсы лишь обострится конкуренция среди предприятий. Как итог: производство не вырастет, а издержки - вырастут, и, как следствие, подорожает конечная продукция, резюмировал регулятор.

Напомним, на последнем заседании СД СБ решил оставить ключевую ставку без изменений – 21%. В чем была логика регулятора и как долго продлится пауза в повышении ставки — в материале «Татар-информа».