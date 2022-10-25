ЦБ: Мобилизованные смогут вернуть часть стоимости полиса ОСАГО

Мобилизованные смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период. Для этого призванному из запаса необходимо обратиться с заявлением в страховую компанию, сообщает пресс-служба Банка России.

Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора, уточняет регулятор.

В Центробанке также рассказали о публикации проектов указаний об электронном урегулировании убытков по ОСАГО и двум другим обязательным видам страхования, ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов, согласно закону, который вступит в силу 15 июля 2023 года.

О проведении в стране частичной мобилизации из-за продолжающейся с 24 февраля этого года специальной военной операции на Украине Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.