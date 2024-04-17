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В ЦБ сказали, когда доля безналичных платежей может достигнуть 90%
В ЦБ прогнозируют, что через три-пять лет доля безналичных операций достигнет 90%. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, чьи слова приводит ТАСС.
Она напомнила, что в 2014-м доля безналичных операций была на уровне 25%. Причем за 10 лет, этот показатель вырос почти в 3,5 раза и в 2024 году составил 83%.
«Наш прогноз, что на горизонте трех-пяти лет подойдем к цифре 90%», — говорит Скоробогатова.
В марте глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года превысила 83,4%. Для сравнения: в 2022-м этот показатель был 78,1%.
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