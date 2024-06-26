В ЦБ призвали к решению проблемы переводов за рубеж из-за угрозы «погибели»

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России необходимо использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на сессии Петербургского международного юридического форума, сообщает РБК.

«Из более мелкого, но в моменте важного — это международные расчеты. Вот надо сделать всё, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — всё надо апробировать, всё надо пробовать и как можно быстрее», — подчеркнул представитель регулятора.

«Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто всё, это погибель», — констатировал зампред Банка России.

Ранее, 12 июня, Соединенные Штаты ввели санкции против группы Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария (позднее аналогичные санкционные ограничения инициировала Великобритания). В результате на Мосбирже прекратились торги долларами и евро. США также усилили угрозу вторичных рестрикций для банков из третьих стран, взаимодействующих с российскими лицами, попавшими в черный список.

Позднее, 24 июня, Европейский Союз ввел санкции против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — российского аналога международной платежной системы SWIFT.