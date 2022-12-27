В ЦБ ожидают возврата экономики к докризисному уровню через три года

Экономика России может вернуться к докризисному уровню примерно через три года, в 2025 году. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин в интервью РБК.

«Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году», — отметил финансист.

При этом Заботкин обратил внимание на разницу последствий структурного сдвига в экономике и циклического спада. «<…> экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада», — подчеркнул он.

В частности, циклический спад 2020 года удалось полностью скомпенсировать за счет контрциклической политики уже в 2021-м. «Структурная адаптация — это более длительный процесс, поэтому займет большее время», — констатировал зампред ЦБ.

Упомянул Заботкин и то, что РФ остается «весьма открытой экономикой», так как физические объемы российского экспорта и цены на него «сильно зависят от мировой конъюнктуры», что подтвердили в том числе и последние месяцы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦБ объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть.